ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆದರ್ಶಯುತವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು: ಕಾರ್ಯವಾಹ ಮುಕುಂದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:25 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:25 IST
ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿರಾಟ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಸದೃಢ ರಾಷ್ಟ್ರಕಟ್ಟಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಮುಕುಂದ ಆರ್‌ಎಸ್‍ಎಸ್‍ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹ
HinduRSSBidar

