ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಶಾಲೆ ಬಳಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತೊಂದರೆ

ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲ
ಮಾಣಿಕ ಆರ್ ಭುರೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
ಶಾಲೆಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ತಹಶೀನಅಲಿ ಜಮಾದಾರ ಮುಖಂಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿ
ಎಂ.ಡಿ.ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
