ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಹುಮನಾಬಾದ್: ಸೀಮಿನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೀಮಿನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ
ಸೀಮಿನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
–ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ, ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್ ಬಿ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
–ಅಂಜುಂ ತಬಸುಮ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
Bidarhumanabad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT