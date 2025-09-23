ಬೀದರ್‌ | ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ವರ್‌ ಡೌನ್‌, ಬಾರದ ಒಟಿಪಿ

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಿಳಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಮೊದಲ ದಿನ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಪಡೆದು, ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ದಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>3,381 ಜನ ನಿಯೋಜನೆ:</strong> ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.69 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3,381 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆ. 22ರಿಂದ ಅ. 7ರ ವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್, ಕ್ಯಾಪ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಫಾರಂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಟಿಸಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತಗುಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನೀತಾ ಶಿವಾನಂದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟಿಪಿ ಬರಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">–ಚನ್ನಬಸವ ಹೇಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್</span></div>.<div><blockquote>ಮೊದಲ ದಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ‘ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್’ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಸುನೀತಾ ಶಿವಾನಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><blockquote>ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </blockquote><span class="attribution"> –ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್</span></div>.<p> <strong>ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಚಾಲನೆ</strong></p><p> ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಿಳಿಯುವ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಿಖರ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>