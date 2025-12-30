ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ; ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಸಂಚಲನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂತಹ ಸಂಚಲನ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಸಂತೋಷ ಹಾನಗಲ್‌, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
Bidarbook readingKannada pustaka pradikar

