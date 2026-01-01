ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಬೀದರ್: ‘ಯುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಅವಶ್ಯ’

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:44 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:44 IST
ಹುಲಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಶೂನ್ಯಪೀಠ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು
Bidar

