ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಜಲಾವೃತ: ಬೆಳೆ ನಾಶ

ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 1.23 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:04 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:04 IST
ತುಂಬಿ ಹರಿಯತ್ತಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು
ತುಂಬಿ ಹರಿಯತ್ತಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು
ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ
AgricultureRain

