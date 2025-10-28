ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ; ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಿ

ಅಪಘಾತಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ: ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:20 IST
Chamarajanagara

