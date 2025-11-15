ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
chamarajanagara
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ

ಪೋಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಮೋನಾ ರೋತ್ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
ಪೋಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪೋಷಕರು
Chamarajanagara

