ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ |ತೆಂಗಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗ್

ವಿಶ್ವ ತೆಂಗು ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗ್ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:57 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:57 IST
ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುತಲೆ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ | ‘ಮೋನೊ ಕ್ರೊಟೊಪಸ್‌ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಿಸಿದರೆ ಹತೋಟಿ’ | ‘ಗೋನಿಯಾಜಿಎಸ್‌ ಪರೋಪ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹತೋಟಿ ಸಾಧ್ಯ’
