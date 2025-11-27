ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವವೇ ಆಶಯ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್

ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:01 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:01 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಚಿಸಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ
Chamarajanagara

