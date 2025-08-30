ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು

ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಪನ ಕೆರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:19 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:19 IST
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಬಿನಿ ನೀರನ್ನು ನಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಇಇ
Chamarajanagara

