ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗ: ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಬೀಗಗಳು
ChamarajanagarTemple

