ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ| ನಗರಸಭೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳು: ದೂರು

<p><strong>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮುಡಿಗುಂಡದ ನಾಯಕರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮನೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.<br></p><p>ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಲಿಂಗರಾಜು, ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಉಮಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ನೇತ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ಹುಳುಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳು ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್. ಈಗ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಯ ವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>