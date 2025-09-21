ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಲೆ ಮಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ ಸೇವೆ

ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ, ಹರಕೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುನೀತರಾದ ಭಕ್ತರು
ಜಿ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
ಉರುಳುಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 
ದೇವರಿಗೆ ದೂಪ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು
Chamarajanagar

