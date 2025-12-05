ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನ: ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯೇ ದಾರಿ...

ಯಳಂದೂರು: 350 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು
ನಾ.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:36 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:36 IST
