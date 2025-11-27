ಷಷ್ಠಿ: ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಬಲಿ, ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ಷಷ್ಠಿ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಷಷ್ಠಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹೂ, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಲೇಪಿಸಿ ಹಾಲು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ: ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತದ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತವಳ್ಳಿ, ಚಂದಕವಾಡಿ, ಮಲ್ಲಯನಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಳಿಯ ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ ನೀಡುವ ಆಚರಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಷಷ್ಠಿ ದಿನ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ರಕ್ತ ಹಾಕಿದರೆ ಮನೆ, ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಜಂತುಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>