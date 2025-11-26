ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ, ಶೇ 100 ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ’

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ: ಡಿಡಿಪಿಐ ಚಂದ್ರಪಾಟೀಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:01 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:01 IST
ಎಸ್ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಎಸ್ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು
Chamarajanagara

