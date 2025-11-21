ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಸೂಲಂಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಬ್ಬು: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಆತಂಕ

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ ಭೀತಿ
ನಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chamaraja nagarsugarcane

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT