ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ: ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಈಶ್ವರ್

ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಈಶ್ವರ್ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕು
ಡಾ.ಎಸ್.ಚಿದಂಬರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ
