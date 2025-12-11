ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವನವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:44 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:44 IST
Chamarajanagara

