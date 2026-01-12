ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಯಳಂದೂರು: ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಒಕ್ಕಣೆಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ

ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ನಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChamarajanagaraYelandur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT