<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 25 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಿಗಳು, ನಿರ್ಣಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಓ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಸಹಿತ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಓ ಮೋನಾ ರೋತ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇದು ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ' ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ</strong>: 'ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಜಾರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ನೀಡಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬರಲಿದೆ, ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಾದ ಹನೂರಿನ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಿದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲಭ್ಯತೆ ಸಹಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ಮೋನಾ ರೋತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಓ </span></div>