ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:25 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:25 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಾದ ಹನೂರಿನ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಿದ್ದು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಲಭ್ಯತೆ ಸಹಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಮೋನಾ ರೋತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
