ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಕೋಡಿ ಹರಿದ ಚಿತ್ರಾವತಿ: ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು
Chikkaballapur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT