ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ದ್ವಿಚಕ್ರ ಸವಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್

<p><strong>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು, ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಹರಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು. </p>.<p>ಮುಖಂಡ ಜೆ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಗೂಳೂರು ವಿನೋದ್, ಬೈರೆಡ್ಡಿ, ಬೈರಪ್ಪ, ಸುದರ್ಶನ ನಾಯ್ಡು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್, ಚೌಡಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ಗಂಗುಲಪ್ಪ, ಅಶ್ವಥ್ಥಪ್ಪ, ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>