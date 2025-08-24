ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಗಣೇಶನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಡಗರದ ತಯಾರಿ

ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಪೆಂಡಲ್‌ಗಳು; ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:17 IST
ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಾರಾಟ
