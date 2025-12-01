ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡಗಂಟಿ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಪೈಪ್‌
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ರಂಧ್ರದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು
chikkaballapura

