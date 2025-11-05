ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜಂಗಾಲಪಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು: ಭಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
– ನವೀನ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಹೆಚ್ಚು ದರ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
– ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
