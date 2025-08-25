ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ಬಂದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಅಣಬೆ

<p><strong>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಅಣಬೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. </p>.<p>ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಅಣಬೆ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಗಾರಿಕಸ್ ಟ್ರೈಸಲ್ಫುರಾಟಸ್ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿನ ಈ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಿ ಟ್ಯಾಂಗರಿನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಅಣಬೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಹುರುಪೆ ರೀತಿಯ ಮಡತೆಗಳು ಮೂಡಿರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಅಣಬೆಯು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಮರದ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆನ್ಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಣಬೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಣಬೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಸೋಜಿಗವೆನಿಸಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ತ್ಯಾಗರಾಜ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>