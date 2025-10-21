ಪಟಾಕಿ ಚೀಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಹಿಳೆ ಪರಾರಿ

<p><strong>ಚಿಂತಾಮಣಿ</strong>: ನಗರದ 25ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಟಾಕಿ ಚೀಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕದ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ‘ದೀಪಾವಳಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಂ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹500 ರಂತೆ 12 ತಿಂಗಳು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಬ್ಬದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ₹6 ಸಾವಿರ ಜತೆಗೆ ₹1000 ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ₹7 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ₹500 ಬೆಲೆಯ ಪಟಾಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಚೀಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದಲೂ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತಿ ಅವರಿವರಿಂದ 24, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಆರತಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ 12 ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವರೇ ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಲಿಪೇಟೆಯ ದೇವಿಯಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹500 ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ತಿಂಗಳು ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಲು ಮನೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ 5 ಚೀಟಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಿಯಮ್ಮ ಅವಲತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎನ್.ಎನ್.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಮ್ಮ, ಸರಸ್ವತಮ್ಮ, ಶಿವಮ್ಮ, ಮಂಜುಳ, ಭಾರತಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆರತಿ, ಭಾರತಿ ಮತ್ತಿತರರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>