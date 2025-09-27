ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಾರಣ: ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಧಾಕರ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್‌ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ChikkaballapurchintamaniChintamani Assembly constituency

