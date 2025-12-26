ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾದ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

ಕೆ.ಎನ್‌.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಡಲಾಗಿರುವ ಮದ್ಯದ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆರೆ ನೋಡಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.  ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡಲು ಮುಜುಗರಪಡುವಂತಾಗಿದೆ  
ಗಂಗಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ನಿವಾಸಿ
ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಕೆರೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮಲಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅಶ್ವತಪ್ಪ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
parkchikkaballapuraTank
