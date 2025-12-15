ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
chikkamagaluru
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ | ಅಮೃತ್ 2.0 ಯೋಜನೆ: ₹17.50 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪದ ತುಂಗಾನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೊಳವೆಗಳು
ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ
chikkamagaluru

