ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ: ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:36 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:36 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ‌ಭಾನುವಾರ ಮಂಡಲ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೋಮಹವನಗಳು ನಡೆದವು
