ಕಳಸ | ನಿಲ್ಲದ ಮಳೆ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು

ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆ ಕೀಳುವ, ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರ
ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
