ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು | ಅಕ್ರಮ: ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಿಗಾ

ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ₹12.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
ಹೊರನಾಡು, ಶೃಂಗೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು | ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೌಡಿಕೆರೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ | ಕಸ ಹಾಕಿದರೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 
ರವೀಶ್
ರವೀಶ್
