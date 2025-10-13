ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು| ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿದ ತಾಣಗಳು: ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ದೂರ

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:17 IST
ಹೊರನಾಡು-ಕವನಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸನೆಲದ ಬಳಿ ಅನಾಮಿಕ ಜಲಪಾತ
ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬದಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯ
chikkamagaluruTourism

