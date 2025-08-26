ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಉಂಡೇದಾಸರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ: ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು ಗುಂಡಿ

ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ; ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಗುಂಡಿ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:41 IST
ಉಂಡೇದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಯಗಚಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಉಂಡೇದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಮಣ್ಣು ಸುರಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ತೊಗರಿಹಂಕಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಮಯ್ಯ ವೃತ್ತದ ತನಕ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು
ರೂಪಾ ಕುಮಾರ್‌, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ
chikkamagaluru

