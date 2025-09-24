ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ

ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಧುಶೇಖರಭಾರತೀ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ತುಂಗಾನದಿಗೆ ಪೂಜೆ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಠದ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಧುಶೇಖರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಂಗಾನದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
Chikkamagalurfestival

