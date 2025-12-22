ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಾರರು

ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಸಾಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:02 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:02 IST
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಬೀರೇನ್ ಚೆಟ್ರಿ ಜಿಸ್ಸಿ ಪ್ಲೂವಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೀ ಜಮೀಲಾ
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಬೀರೇನ್ ಚೆಟ್ರಿ ಜಿಸ್ಸಿ ಪ್ಲೂವಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೀ ಜಮೀಲಾ
ಮೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ
ಪಿ.ಎ.ಸಂಗ್ಮಾ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ
Agriculturechikkamagaluru

