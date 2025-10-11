ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಾಸಕ ರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ: ಕೆ.ಪಿ.ಅಂಶುಮಂತ್

ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:42 IST
ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು ದಲಿತರ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಆ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿ.
–ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಮುರೊಳ್ಳಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ
chikkamagalurukoppa

