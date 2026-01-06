ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
ಖಾಸಗೀಕರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದಾರೀಕರಣದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಶಾಸಕ
Chikkamagalurcooperative societyCooperative Societies

