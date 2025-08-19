ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಕಡೂರು | ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದ ಭೂವಿವರ: ರೈತರ ಆತಂಕ

ಅರ್ಜಿಯೇ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಜಮೀನು: ದೂರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
AgricultureKaduru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT