ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಗೌರಿ–ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ: ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರು

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:32 IST
ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್‌ ಬಳಿ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
