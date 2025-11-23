ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಕ್ರೀಡೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ 'ಶೂನ್ಯತ್ಯಾಜ್ಯ'ದ ಮಾದರಿ

ಮಲೆನಾಡು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಓಟ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಳಜಿ ಮೆರೆದ ಸಂಘಟಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯುವಕರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಡಾ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ
ಯುವಕರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಡಾ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ
chikkamagaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT