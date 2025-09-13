ಕೊಪ್ಪ | ಕಾಡುಕೋಣ ಶಿಕಾರಿ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಕಾಡುಕೋಣ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಂಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಆರೋಪಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ. ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಕಾಡುಕೋಣ ಕಳೇಬರ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕರ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ 4 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಮಾಂಸ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಮಾಂಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>