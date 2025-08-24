ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬದುಕಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಚನಗಳ ರಚನೆ: ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಮತ

ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:31 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:31 IST
ವಚನಗಳು ಜೀವನ ಆದರ್ಶದ ಸಪ್ತಸೂತ್ರಗಳ ಸಂವಿಧಾನ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಸಪ್ತಸೂತ್ರಗಳ ಜೀವನ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಶರಣರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ.
ಡಾ.ಸಿ.ಸೋಮಶೇಖರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Chikkamagalur

