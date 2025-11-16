ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಳಸದಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು...!

ಕಳಸದಲ್ಲಿ 350 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ: ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸುವ ತಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು
ಶ್ರೀಮಂದರ ಬಲಿಗೆಯ, ಕೃಷಿಕ
chikkamagaluruPaddy Fields

