ಕಳಸದಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು...!

<p><strong>ಕಳಸ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಭತ್ತದ ಪೈರು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 350 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಈ ಮಳೆಯು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳಸ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಐಇಟಿ ಮಾದರಿಯ ಭತ್ತವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಭತ್ತವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರುಚಿಯಾದ ಸಣ್ಣಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಭತ್ತದ ಪೈರು ಹೊಡೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ತೆನೆ ಮೂಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರನಾಡು, ಸಮೀಪದ ಬಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಗದ್ದೆ ಸಮೀಪದ ಹೇರಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಗ್ಗೆ ತಳಿಯ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಗ್ಗೆ ಭತ್ತವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಇಳುವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಗ್ಗೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಿ ಬೇಡ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇರಡಿಕೆಯ ಯುವ ಕೃಷಿಕ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ 3 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಗುವಳಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳಸ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಮಗೆ ಗದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದರೆ ಕಾಡುಕೋಣ, ನವಿಲು, ಕಾಡುಹಂದಿ ಕಾಟದಿಂದ ಗದ್ದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕ ಯಡೂರಿನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p>ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ನಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಊರುಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸುವ ತಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು</blockquote><span class="attribution"> ಶ್ರೀಮಂದರ ಬಲಿಗೆಯ, ಕೃಷಿಕ</span></div>