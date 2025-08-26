ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪ: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ

ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೌನ: ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ
ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಲು
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಸ್ ತಿರುಗಿಸಲು ಜಾಗ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಜನಾರ್ದನ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಪ್ಪ
ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಎರಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ್ ಜಿ.ಕೆ. ಸಬ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
chikkamagaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT