<p><strong>ಒಡೆನ್ಸ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್</strong>: ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಗಾರ ಆ್ಯಂಡರ್ಸ್ ಅಂಟಾನಸೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. </p>.<p>ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರು 21–13, 21–14ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶದ ಆ್ಯಂಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದರು. 53 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. </p>.<p>ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ 21–19, 21–17ರಿಂದ ಚೀನಾ ತೈಪಿಯ ಲೀಗ್ ಜೆ ಹುಯ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಪೊಸುವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>